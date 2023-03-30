شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نجمك.. طه إسماعيل نال لقب شيخ الملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "تعرف على نجمك" سلسلة يقدمها ”الخليج 365” طوال شهر رمضان الكريم، لرصد المعلومات والتاريخ عن أبرز نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب، سواء الفردية أو الجماعية.

نجم اليوم فى سلسلة تعرف على نجمك هو طه إسماعيل نجم الأهلى والمنتخب السابق.

ولد فى 8 فبراير عام 1939، وبدأ ممارسة اللعبة فى شوارع الحى قبل أن ينضم إلى النادى المصرى، وتألق بشكل لافت مع زميله ميمى الشربينى قبل أن يكتشفهما الأهلى لينضم الشيخ طه إلى صفوف القلعة الحمراء عام 1951.

اختاره المدرب المجرى تيتكوش المدير الفنى للأهلى بعد أيام من انضمامه للمارد الأحمر لخوض إحدى المباريات الاستعراضية فى معسكر النادى بمرسى مطروح، ونجح الشيخ طه فى إحراز هدفين فاز بهما الأهلى لينضم لصفوف الفريق الأول ويبدأ رحلته داخل المستطيل الأخضر.

أول أهدافه فى مسابقة الدورى كان فى موسمه الثالث فى شباك القناة بملعب الأهلى بالجزيرة وسجل هدفى حفظ ماء الوجه للأهلى الذى خسر بخماسية "1 نوفمبر 1959".

خلال مسيرته مع الأهلى حقق تسع بطولات منها "ثمانى بطولات فى أول خمس سنوات"، حقق بطولة الدورى أربع مرات أعوام "1958، 1959، 1961، 1962"، والكاس ثلاث مرات أعوام "1958، 1961، 1966"، ودورى منطقة القاهرة عام 1958، وكأس الجمهورية المتحدة عام 1961، كما حقق مع منتخب مصر لقب البطولة الافريقية عام 1959 بالقاهرة.

توج بلقب أفضل لاعب فى مصر "مرتين" عامى: 1961، 1962.

نال لقب هداف الأهلى فى الدورى أعوام "61/1962، 1962/1963" وجاء ثانيا فى باقى المواسم ماعدا موسم "1964/1965" الذى لم يشارك فيه بسبب إصابته فى مباراة غانا فى ربع نهائى أولمبياد 1964

سجل مع الأهلى "81" هدفا منها "64" هدفا فى مسابقة الدورى جاءت به بالمركز السابع، كما سجل "12" هدفا فى مسابقة الكأس، وهدفا فى دورى القاهرة، و"4" أهداف فى كأس الجمهورية المتحدة.

آخر مبارياته الرسمية بقميص الأهلى أمام طنطا فى ربع نهائى كأس مصر 1967 وقاد الأهلى للتأهل بعد أن سجل هدفى الفوز للأهلى مقابل هدف، وكان يحمل شارة قيادة الفريق.

بعد اعتزاله درب بنها لمدة أقل من عام سنة 1968، ثم عمل مدربا بالأهلى، ومنها أعير لتدريب فريق القوات المسلحة الأردنية ثم أهلى جدة السعودى حتى عاد للأهلى مجددا عام "1975"، ثم مدربا للمنتخب القومى فى دورة ولى العهد بالسعودية أواخر "1975"، ودرب نادى إسكو موسمين "76/1977، 77/1978" كما درب النصر الإماراتى فى أكتوبر 1978.

وكان الإسماعيلى هو آخر فريق تولى تدريبه سنة "1999" وقاده لنهائى كأس مصر.

تولى قيادة المنتخب الوطنى مرتين الأولى فى دورة الالعاب الأفريقية بالجزائر سنة 1978، وبطولة الأمم الأفريقية فى تونس عام 1994، وكذلك تولى تدريب منتخب الشباب تحت 19 سنة فى عام 1977.

تولى تدريب الفريق الأهلى موسم "86/1987" خلفا لزميله محمود الجوهرى وحقق مع الأهلى بطولة الدورى واحتفظ للأهلى بكأس الكئوس الافريقية للأبد بعد فوز الأهلى للمرة الثالثة على التوالى.

أطلق عليه لقب الشيخ طه بسبب تدينه، حيث تم إطلاق هذا اللقب عليه عقب هدفه فى شباك زعتر حارس الترسانة فى نصف نهائى كأس مصر "1959" وهو صائم.