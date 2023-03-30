شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف فريق الأهلى استعدادته لمواجهة الهلال السودانى يوم السبت المقبل فى ختام دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فى إطار البرنامج الموضوع من قبل مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الأحمر.

وركز كولر خلال تدريبات الأهلى الماضية على زيادة الجرعة التدريبية والحمل البدنى من أجل رفع كفاءة اللاعبين الفنية والبدنية والوصول لأعلى فورمة قبل مباراة الهلال، حيث كثف أندرياس أندويا مخطط الأحمال الحمل البدنى للاعبين.

ويلعب الأهلى ضمن المجموعة الثانية التى تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب أفريقى والهلال السودانى والقطن الكاميروني.

ومنذ تنظيم بطولة دورى أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلى لدورى المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلى الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسى فى عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبى ونادى الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.

موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى

يستضيف فريق الاهلى نظيره الهلال السودانى فى التاسعة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولى بحضور 50 ألف مشجع ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا

وضمن صن داونز الصعود إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا بعدما وصل إلى 11 نقطة، وينتظر حسم البطاقة الثانية الحائرة بين الأهلى والهلال السودانى فى الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

يحتل صن داونز صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، بينما يأتى الهلال السودانى فى المركز الثانى برصيد 10 نقاط، والأهلى فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط، والقطن فى المركز الرابع بدون نقاط.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى دورى الأبطال

وتنقل قنوات beIN Sports مباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.