شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يسلم تقرير معسكر المنتخب فى مارس لاتحاد الكرة خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُسلم البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول تقريره عن معسكر مارس للفراعنة، والذى تخلله مباراتى مالاوى الرسميتين فى تصفيات إفريقيا، إلى اتحاد الكرة.

وواصل البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، نتائجه المميزة مع الفراعنة، منذ تولى المسئولية خلفا لإيهاب جلال، فعلى مدار خمسة مباريات، سواء ودية أو رسمية، تمكن المدرب البرتغالى من تحقيق العلامة الكاملة فى المباريات الخمسة بالفوز على كل من النيجر وليبيريا وبلجيكا وديا، وعلى مالاوى مرتين ذهابا وإيابا فى تصفيات أمم إفريقيا.

واحتل منتخب مصر صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، من إجمالي فوزه في 3 مواجهات، تلقى هزيمة وحيدة أمام منتخب إثيوبيا، كما استطاع الفراعنة تحت قيادة فيتوريا فى إحراز 14 هدفًا وسكنت شباكه هدف وحيد أمام بلجيكا خلال 5 مباريات.