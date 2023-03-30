شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يخشى اليوم انتفاضة البنك الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخشى فريق إنبى فى التاسعة والربع مساء اليوم الخميس، انتفاضة البنك الأهلى على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الأسبوع الثانى والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات عالية، حيث حقق إنبى فوزا كبيرا على الزمالك في الجولة الماضية بثلاثية نظيفة، فيما حقق البنك الأهلى فوزا مهما على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

وحذر تامر مصطفى المدير الفني لفريق إنبى، اللاعبين من انتفاضة فريق البنك الأهلى بعد الفوز على بيراميدز في الدورى والزمالك في كأس الرابطة، وطالب اللاعبين بمواصلة الأداء الرائع الذى يقدمونه بعد الفوز على الزمالك، وشدد على أهمية الثلاث نقاط التي ستدفع الفريق في جدول ترتيب الدورى وتبعده عن مناطق الهبوط.

ويحتل فريق إنبى المركز الثالث عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 20 نقطة، جمعها من 21 مباراة، حيث حقق الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 11 مواجهة، سجل لاعبو إنبى 19 هدفا واستقبلت شباكهم 28 هدفا.

في المقابل طالب اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني للبنك الأهلى، اللاعبين بضرورة مواصلة الأداء الرجولى واستكمال الصحوة التي بدأوها من أجل انتشال الفريق من المراكز المتأخرة في الجدول، وحذر من خطورة ثنائى إنبى الأمامى رفيق كابو وأحمد أمين قفة، وشدد على أهمية غلق المساحات أمامهم ومحاولة خطف هدف مبكر.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 17 نقطة، جمعها من 21 مباراة، حيث حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 10 مواجهات، سجل لاعبو البنك 22 هدفا واستقبلت شباكهم 31 هدفا.