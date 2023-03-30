شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخصص مدرجات "أولى يمين" لجمهور الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر
وتقرر تخصيص مدرجات "أولى يمين" لجماهير الهلال ليحصل بذلك الفريق السودانى على 5% من الحضور الجماهيرى فى اللقاء وفقاً للوائح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، حيث سبق وحصل الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 50 ألف مُشجع للمباراة التى ستكون حاسمة في تأهل بطل مصر أو بطل السوداني لنصف نهائي دوري الأبطال رفقة صن داونز الجنوب أفريقي الذي حسم تأهله من الجولة الماضية.
وركز كولر خلال تدريبات الأهلي الماضية على زيادة الجرعة التدريبية والحمل البدني من أجل رفع كفاءة اللاعبين الفنية والبدنية والوصول لأعلى فورمة قبل مباراة الهلال، حيث كثف أندرياس أندويا مخطط الأحمال الحمل البدني للاعبين قبل الحصول على راحة أمس.
ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.