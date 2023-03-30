شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخصص مدرجات "أولى يمين" لجمهور الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل مسئولو الأهلى خطابا للاتحاد المصرى لكرة القدم من أجل مخاطبة الجهات الأمنية لتخصيص 2500 تذكرة لجمهور الهلال السودانى فى المباراة المرتقبة السبت المقبل بدورى الأبطال.

وتقرر تخصيص مدرجات "أولى يمين" لجماهير الهلال ليحصل بذلك الفريق السودانى على 5% من الحضور الجماهيرى فى اللقاء وفقاً للوائح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، حيث سبق وحصل الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 50 ألف مُشجع للمباراة التى ستكون حاسمة في تأهل بطل مصر أو بطل السوداني لنصف نهائي دوري الأبطال رفقة صن داونز الجنوب أفريقي الذي حسم تأهله من الجولة الماضية.