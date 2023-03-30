شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يواجه سيراميكا اليوم بحثا عن إيقاف نزيف النقاط بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سيراميكا في التاسعة والربع مساء اليوم الخميس فريق المقاولون العرب على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى إطار منافسات الأسبوع الثانى والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

مباراة متكافئة إلى حد كبير، حيث تعادل سيراميكا سلبيا مع حرس الحدود في آخر مواجهة بالدورى، فيما سقط المقاولون العرب أمام سموحة بهدف نظيف في نفس الجولة.

ويسعى التونسى معين الشعبانى، المدير الفنى لفريق سيراميكا، إلى تحقيق الفوز واستغلال حالة المقاولون المتراجع فى المستوى من أجل التقدم فى جدول الترتيب، لكنه حذر المدافعين من خطورة أفارقة المقاولون العرب وعدم ترك لهم المساحات، وطالب أحمد ياسر ريان ومحمد إبراهيم بضرورة ترجمة الفرصة التي تتيح لهم أمام مرمى المقاولون.

ويحتل سيراميكا المركز الحادى عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 25 نقطة، حيث خاض 20 مباراة، فاز فى 6 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو سيراميكا 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 23 هدفاً آخر.

فى المقابل عكف الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب، على وضع حلول عاجلة لأزمة إهدار الفرص التى يعاني منها لاعبو الفريق، خاصة على مدار آخر 4 مباريات، والتي كبدت ذئاب الجبل 3 هزائم متتالية في الدوري، أمام فاركو والأهلي وسموحة، قبل أن يودع الفريق دور الـ 16 ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، عقب الهزيمة أمام حرس الحدود بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 6-5.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس فى جدول مسابقة الدورى، برصيد 32 نقطة، حيث خاض ذئاب الجبل 21 مباراة، فازوا فى 8 مباريات وتعادلوا فى مثلهم وخسروا 8 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً آخر.