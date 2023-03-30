شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يطلب وديتين للمنتخب الأولمبى فى مايو قبل خوض نهائيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع البرازيلي روجيريو ميكالى، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، خطة الاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تقام بالمغرب يونيو المقبل.

وطالب ميكالى من اتحاد الكرة فور انتهاء مباراة مصر وزامبيا وإعلان تأهل المنتخب، إقامة معسكر تحضيرى فى مايو المقبل يتخلله مباراتين وديتين مع منتخبات قوية على الصعيد القارى.

وتنص لوائح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف، على تأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى فى مسابقة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، إلى أولمبياد باريس 2024، فيما سيخوض المنتخب صاحب المركز الرابع الملحق المؤهل.

من جانبه حرص أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وجمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، على استقبال بعثة المنتخب الأولمبي في مطار القاهرة الدولي، عقب الفوز على زامبيا بنتيجة 2 / 0، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، في المرحلة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما بالمغرب، والمؤهلة بدورها لأولمبياد باريس 2024.

وقدم صبحي وعلام التهنئة لبعثة المنتخب الأوليمبي، كما أكد وزير الشباب والرياضة على تقديم كامل الدعم للمنتخب الأوليمبي خلال المرحلة المقبلة، سواءً على صعيد المعسكرات أو المباريات الودية، خلال مرحلة الاستعداد لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

كما وعد وزير الشباب والرياضة مسئولي الاتحاد المصرى لكرة القدم بتقديم كل سبل الدعم للمنتخبات المصرية على الصعيدين المادى والمعنوى.