شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدخل اليوم معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة الحسم أمام الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة بالنادى الأهلى، اليوم الخميس، معسكراً مُغلقاً استعداداً لمباراة الهلال السودانى المقرر لها التاسعة من مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى فى ختام دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، ويرغب الجهاز الفنى للأهلى بقيادة المدرب السويسرى مارسيل كولر زيادة الانسجام والتركيز بين لاعبى الفريق خلال المعسكر الذى يُقام لمدة 48 ساعة ويفرض خلاله الجهاز الفنى سياجاً من الجدية والتركيز والنظام الشديد من أجل تجهيز جميع لاعبى الفريق على المستوى الفنى والمعنوى لمواجهة السبت الحاسمة التى يتطلع فيها المارد الأحمر للفوز بأكثر من هدف لحسم التأهل لنصف نهائي البطولة القارية التى يحمل الأهلي لقبها 10 مرات.

وخاض الأهلى تدريباته الماضية على ملعب التتش يومياً قبل أن يحصل على راحة يوم الثلاثاء، لحماية اللاعبين من الإجهاد قبل أن يتم استئناف التدريبات أمس.

ويقوم الجهاز الفني بقيادة كولر بتحفيظ اللاعبين خطط اللعب وأدوارهم في المباراة المرتقبة بعدما حرص على مشاهدة أكثر من مبارة للفريق السوداني أبرزها مواجهة الفريقين قبل أسابيع بالسودان والتى خسرها المارد الأحمر بهدف نظيف ، كما شاهد كولر ملخص لأداء الفريق السوداني خارج ملعبه ويُجهّز المدرب السويسري كذلك العديد من النقاط الهامة الخاصة باللقاء تمهيداً لشرحها مع لاعبي الأهلي خلال اليومين المقبلين من أجل "مُذاكرة" المنافس جيداً والأستعداد الأمثل للفوز عليه لحجز بطاقة التأهل لنصف نهائي البطولة القارية.