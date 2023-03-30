شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينتظر الموافقات الأمنية للحضور الجماهير فى نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الاتحاد المصرى لكرة القدم الموافقات الأمنية للحضور الجماهيرى فى مباراة الأهلى وبيراميدز بكأس مصر والمقرر لها 10 أبريل المقبل، على استاد القاهرة الدولى فى التاسعة والربع مساء.

وفاز الأهلي على سموحة 3-1 في مباراة أقيمت على استاد القاهرة، ليتأهل لمواجهة بيراميدز في النهائي، فيما تأهل بيراميدز لهذا الدور بعد الفوز على الزمالك، حامل اللقب، بركلات الترجيح، لانتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل (1-1).

وكان مقررا أن تقام المباراة النهائية لكأس مصر، يوم 3 فبراير المقبل، وهو ما تزامن مع مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية بالمغرب، ليتم تحديد العاشر من أبريل المقبل موعد للمباراة المرتقبة بين الفريقين.