شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يفقد مابولولو وساليفو أمام المحلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد الجهاز الفني للاتحاد السكندرى ثلاثة من العناصر المهمة لسيد البلد قبل مواجهة فريق غزل المحلة في المباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ستاد المحلة، ضمن مباريات الجولة 22 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويفتقد الاتحاد السكندرى كل من الأنجولي كريستوفاو مابولولو والغاني مورو ساليفو بسبب حصولهم على 3 إنذارات، كما يغيب مصطفى فارس بسبب تعرضه للطرد في مباراة الفريق الأخيرة بالدوري أمام طلائع الجيش.

في سياق مختلف تأهل فريق الاتحاد السكندري إلى دور الثمانية لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية، بعد الفوز على فاركو بركلات الترجيح بنتيجة 7 / 6، بعدما انتهى الوقت الأصلي من عمر المباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ 16 بكأس رابطة الأندية المصرية ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل إلى دور الثمانية للبطولة.

وسجل للاتحاد السكندري كل من: محمود علاء وخالد الغندور وساليفو مورو وخالد العندور وصبري رحيل ومحمود عبد العزيز وأوستن أموتو،فيما سجل لفاركو كل من: كينجسلي سوكاري وشكري نجيب ومحمود عماد وأحمد شريف وعبد الناصر دي ماريا وجابر كامل،وأهدر للاتحاد السيد سالم وأهدر رامي صبري وأحمد عوض لفاركو.