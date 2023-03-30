شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والمريخ السودانى فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم الجهاز الفنى لنادى الزمالك، اليوم الخميس، استعداداته لمواجهة المريخ السودانى فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا بعدما ودع الفريق الأبيض منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة من دور الستة عشر بالخسارة من البنك الأهلى بثلاثة أهداف دون رد.

الزمالك فى خمس جولات بدور المجموعات بدورى الأبطال حقق فوزا وحيدا، بعد الخسارة فى اللقاء الافتتاحى على يد فريق شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (1-0)، ثم التعادل بنتيجة سلبية مع المريخ السودانى على ملعب "الشهداء بنينا" فى ليبيا قبل أن يهزم أمام الترجى بالجولة الثالثة بهدفين دون رد على ملعب رادس قبل أن يعود ويفوز على الترجى بثلاثية مقابل هدف وأخيراً خسر من شباب بلوزداد الجزائرى بثنائية دون رد ليودع البطولة رسمياً.

وتواجد الزمالك فى المجموعة الرابعة التى تضم إلى جواره فرق الترجى التونسى وشباب بلوزداد الجزائرى والمريخ السودانى.

وتأهل الترجى التونسى وشباب بلوزداد الجزائرى عن هذه المجموعة فيما ودع الزمالك والمريخ رسمياً وتبقى مباراتهم المقبلة تحصيل حاصل.

موعد مباراة الزمالك أمام المريخ السودانى

يستعد الزمالك لمواجهة المريخ السودانى المقرر لها التاسعة مساء غد الجمعة فى الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباريات الزمالك فى دورى الابطال

تنقل قنوات beIN Sports مباريات الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.