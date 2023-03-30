شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى هانى تتأهل إلى نهائى بطولة كندا لسيدات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت البطلة المصرية سلمى هاني إلى الدور النهائي ببطولة كندا لسيدات الاسكواش، والتى تقام بكندا خلال الفترة بين 26 إلى 30 مارس الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار.

وفازت سلمى هاني في مباراة الدور نصف النهائي على الأمريكية أوليفيا كلاين بنتيحة 3-0، في مباراة استغرقت 34 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-6, 11-9.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبات خلال شهر مارس الجارى، وحافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع رقم 52 على التوالى.

بينما استقرت نور الشربينى لاعبة سبورتنج فى التصنيف الثالث، وهانيا الحمامى لاعبة وادى دجلة فى المركز الثانى للمرة الأولى فى تاريخها.

وجاء تصنيف السيدات كالتالى..

واصلت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة تربعها على صدارة التصنيف العالمى، وجاء ترتيب باقى اللاعبات كالتالى.. هانيا الحمامى فى المركز الثانى، نور الشربينى فى المركز الثالث، النيوزيلندية جويل كينج فى المركز الرابع، الأمريكية أماندا صبحى فى المركز الخامس، نور الطيب فى المركز السادس، أوليفيا فيتشر فى المركز السابع، الإنجليزية سارة جان بيرى فى المركز الثامن، روان العربى فى المركز التاسع، جورجينا كيندى فى المركز العاشر.