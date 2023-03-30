شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات فى انطلاق الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى المصرى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، اليوم الخميس، منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى المصرى، وستكون الجماهير على موعد مع مباريات فى غاية القوة والإثارة فى هذه الجولة.

انطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

مواعيد مباريات الجولة الثانية والعشرين للدورى الممتاز

- الخميس 30 مارس

سموحة & الاسماعيلى..9.15 مساء

انبى & البنك الاهلى..9.15 مساء

سيراميكا & المقاولون..9.15 مساء

- الجمعة 31 مارس

غزل المحلة & الاتحاد السكندري..9.15 مساء

فاركو & أسوان..9.15 مساءً

القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.