حكم يضيف 36 دقيقة وقت إضافي للشوط الأول في مباراة تنزانيا وأوغندا

منح الحكم الإيفواري إبراهيم تراوري 36 دقيقة كوقت بدل من ضائع في شوط المباراة الأول بين تنزانيا وأوغندا ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا الثلاثاء وذلك بسبب مشكلة في الأضواء الكاشفة أدت إلى توقف المباراة لوقت طويل.



وأقيمت المباراة على ملعب بنيامين مكابا الدولي في مدينة دار السلام التنزانية.



وأنعش منتخب أوغندا آماله في التأهل للكأس القارية التي ستقام بكوت ديفوار بفضل فوزه القاتل على مضيفه التنزاني 1 -0 ضمن الجولة الرابعة من مباريات المجموعة السادسة.



وخطف روجرز ماتو هدف الفوز القاتل لأوغندا في الوقت بدل الضائع للمباراة 90+1.



وعن هذه المجموعة تأهل منتخب الجزائر متصدر المجموعة.



(بي ان سبورت)