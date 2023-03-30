شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الخميس 30 / 3 / 2023 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مساء اليوم الخميس، منافسات الأسبوع الثانى والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز بـ3 مواجهات قوية ومثيرة بين سموحة والإسماعيلى، إنبى مع البنك الأهلى، وأخيرا سيراميكا مع المقاولون العرب في توقيت واحد.

موعد مباراة سموحة والإسماعيلى

يبحث فريق سموحة في التاسعة والربع مساء اليوم الخميس، عن الفوز الثالث أمام الإسماعيلى على استاد الإسكندرية، في مباراة يدخلها الفريق السكندرى بمعنويات عالية بعد تحقيق الفوز في آخر مباراتين في الدورى وآخرها على المقاولون العرب بهدف نظيف، فيما تعادل الإسماعيلى مع فاركو في الجولة الماضية.

ويحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً واستقبلت شباكهم مثلهما.

في المقابل، يحتل فريق الإسماعيلى المركز السابع عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 16 نقطة، جمعها من 20 مباراة، حيث حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 8 مواجهات، سجل لاعبو الدراويش 14 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا.

موعد مباراة إنبى والبنك الأهلى

ويخشى فريق إنبى في التاسعة والربع مساء اليوم الخميس، انتفاضة البنك الأهلى على استاد بتروسبورت، في مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات عالية، حيث حقق إنبى فوزا كبيرا على الزمالك في الجولة الماضية بثلاثية نظيفة، فيما حقق البنك الأهلى فوزا مهما على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

يحتل فريق إنبى المركز الثالث عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 20 نقطة، جمعها من 21 مباراة، حيث حقق الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 11 مواجهة، سجل لاعبو إنبى 19 هدفا واستقبلت شباكهم 28 هدفا.

في المقابل يحتل فريق البنك الأهلى المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 17 نقطة، جمعها من 21 مباراة، حيث حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 10 مواجهات، سجل لاعبو البنك 22 هدفا واستقبلت شباكهم 31 هدفا.

موعد مباراة سيراميكا والمقاولون العرب

يواجه فريق سيراميكا في التاسعة والربع مساء اليوم الخميس، فريق المقاولون العرب على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في مباراة متكافئة إلى حد كبير، حيث تعادل سيراميكا سلبيا مع حرس الحدود في آخر مواجهة بالدورى، فيما سقط المقاولون العرب أمام سموحة بهدف نظيف في نفس الجولة.

يحتل سيراميكا المركز الحادى عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 25 نقطة، حيث خاض 20 مباراة، فاز فى 6 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو سيراميكا 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 23 هدفاً آخر.

فى المقابل يحتل المقاولون العرب المركز السادس فى جدول مسابقة الدورى، برصيد 32 نقطة، حيث خاض ذئاب الجبل 21 مباراة، فازوا فى 8 مباريات وتعادلوا فى مثلهم وخسروا 8 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً آخر.