هنريكي يفكر في العودة للبرازيل من بوابة إنترناسيونال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت تقارير صحفية أن كثيرا من الأندية البرازيلية تسعى للتعاقد مع محترف نادي الاتحاد، البرازيلي برونو هنريكي، خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن اللاعب بدأ يفكر في العودة إلى البرازيل، في ظل عدم وجود مفاوضات مع الاتحاد بشأن تجديد عقده، الذي سينتهي الصيف المقبل.

وأوضحت صحيفة جي غلوبو البرازيلية أن محترف الاتحاد يحظى باهتمام كبير من جانب ناديي كروزيرو وساوباولو، كذلك وضعه إنترناسيونال ضمن خياراته، في حال تعثر التعاقد مع محترف نادي الهلال السعودي، لاعب الوسط الكولومبي غوستافو كويلار، الذي يعد الخيار الأول أمام إدارة إنترناسيونال.

وكان هنريكي قد انضم إلى الاتحاد في أكتوبر 2020، قادما من بالميراس البرازيلي، ورغم بدايته المهتزة مع «العميد»، استطاع اللاعب في الفترة الأخيرة إظهار جودته مع فريق المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو.

وخاض هنريكي 16 مباراة هذا الموسم في الدوري السعودي «دوري روشن»، وقدم صاحب الـ33 عاما تمريرة حاسمة واحدة، ولم يستطع هز الشباك على الإطلاق، وحاليا يحتل مع الاتحاد صدارة البطولة بـ50 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن النصر الوصيف، بعد مرور 21 جولة من عمر المسابقة السعودية.

وشارك اللاعب البرازيلي في 69 مباراة مع الاتحاد عبر كل المسابقات، وأحرز 3 أهداف، وقدم 10 تمريرات حاسمة، وحصد برفقة «النمور» لقب كأس السوبر السعودي 2022-23.