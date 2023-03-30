منتخب سيدات فرنسا يخطف رينارد من الأخضر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتهت حكاية المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مع الأخضر بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم على طلب الفرنسي بعدم إكمال المدة المتبقية من العقد المبرم بين الطرفين لنهاية عام 2027 وتسوية الإجراءات القانونية الرسمية.

وجا قرار اعتذار الفرنسي رينارد مفاجئا للشارع الرياضي السعودي على الرغم من موافقته في مايو الماضي من العام 2022 على تمديد العقد لعام 2027 قبل خوض غمار نهائيات مونديال كاس قطر ، بعد أن أبلغ اتحاد القدم برغبته بإنهاء مهتمه مع الأخضر وكسر العقد قبل انطلاق معسكر جدة بأربعة أيام.

السعودية تطمح للفوز بكأس آسيا 2023 الذي سيقام مطلع العام المقبل في قطر ومن ثم هناك تصفيات مونديال 2026 والمحطة الأهم ستكون عند استضافة البطولة القارية عام 2027، ولذا تم تجديد عقد رينارد لهذا العام تحديدا.

رحيل رينارد يعني أن الحاجة ستكون للتعاقد مع مدرب جديد يقود هذا المشروع الممتد لـ4 سنوات، وهنا لابد من البحث عن خيار يلبي الطموحات السعودية خاصة مع دخول كرة القدم في البلاد مرحلة جديدة تماما بدأت بتعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو.

في حين بات في حكم المؤكد اتفاق رينارد مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم على تدريب منتخب سيدات بلاده الذي يستعد لخوض مونديال كرة القدم للسيدات بين شهري يوليو وأغسطس المقبل في أستراليا ونيوزيلندا.

وتولى الفرنسي رينارد، البالغ 54 عاما، قيادة المنتخب السعودي في العام 2019، وقاده لكأس العالم 2022 بعد تصدره مجموعته الآسيوية.

من جهته قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل «إن المدرب وصله عرض من الاتحاد الفرنسي وتكلم معي شخصيا وأبدى رغبته في عدم الاستمرار وتفويت فرصة عرض اتحاد بلده، قبل أن يصلنا في ذات الوقت طلب من الاتحاد الفرنسي، وبالنهاية لا نستطيع جبر أحد على الاستمرار طالما كانت رغبته في المغادرة».

وأضاف المسحل «رينارد أخبرني برغبته بالمغادرة قبل انطلاق معسكر جدة بأربعة أيام وطلبت منه التأكد بأن هذا هو القرار النهائي وتشاورت مع عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورأينا أن نقبل هذا الطلب، وما كنا نرغب بذلك وكنا نتمنى أن يستمر معنا إلى نهاية العقد الذي مددناه حتى عام 2027، وهناك بعض الاشتراطات الموجودة بالعقد تم التعاطي معها مع الإدارة المختصة باتحاد القدم وبالنهاية اتفقنا على كافة البنود المطلوبة بما يحفظ حق الاتحاد السعودي لكرة القدم.

مشوار رينارد مع الأخضر:







في يوليو 2019 وقع عقده الأول.



في مارس 2022 قاد السعودية للتأهل لمونديال قطر 2022.



في مايو 2022 جدد عقده حتى عام 2027.



في مارس 2023 يرحل عن تدريب المنتخب السعودي.



لعب 41 مباراة.



حقق 20 انتصارا.



تعادل في 10 مباريات.



خسر 11 مباراة.



سجل: 54 هدفا.



استقبل: 31 هدفا.



وصل معه الأخضر للترتيب 49 عالميا.



آسيويا حقق الترتيب: 5



وعربيا حقق ترتيب: 5



حقق مع الأخضر فوزا تاريخيا على منتخب الأرجنتين بطل كأس العالم 2022.







سالم الدوسري (13 هدفا)



صالح الشهري (9 أهداف)



فراس البريكان (6 أهداف)



سلمان الفرج (4 أهداف)



عبدالله الحمدان (4 أهداف)







محمد كنو (33 مباراة)



سالم الدوسري (30 مباراة)



فراس البريكان (29 مباراة)



محمد العويس (28 مباراة)



عبدالإله المالكي (27 مباراة)







البرتغالي نونو سانتو



البرتغالي جورجي خيسوس



الأرجنتيني رامون دياز



الإسباني لويس إنريكي



الفرنسي زين الدين زيدان



الوطني سعد الشهري



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