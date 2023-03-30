5 مواجهات تشعل منافسات دوري اليد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتواصل اليوم منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2022-2023م، بإقامة ثلاث مواجهات ضمن الجولة الـ15 من المسابقة.

وستنطلق المباريات عند الـ9:00 مساء بلقاء الأهلي مع نظيره القارة على صالة وزارة الرياضة بجدة، وفي نفس التوقيت يلعب الابتسام مع الزلفي على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، يليها على نفس الصالة وعند الـ11:00 مساء مواجهة الهدى مع الترجي.

وتستكمل مواجهات الجولة غدا الجمعة، بإقامة مواجهتين عند الـ9:00 مساء، حيث يحل الخليج ضيفا على الوحدة على صالته بمكة المكرمة، ويتقابل المحيط مع مضر على صالة وزارة الرياضة بالدمام، وعلى نفس الصالة تختتم مواجهات الجولة عند الـ11:00 مساء بلقاء النور مع الصفا.

وتتشارك فرق النور ومضر والخليج صدارة الترتيب برصيد 24 نقطة لكل منهم، يتبعهم فريق الصفا رابعا بـ 20 نقطة، ثم الهدى خامسا برصيد 18 نقطة، وبعده الأهلي سادسا برصيد 16 نقطة، والوحدة بالمركز السابع برصيد 14 نقطة، والترجي بالمركز الثامن بـ11 نقطة، والقارة تاسعا بـ 6 نقاط، يليه الزلفي في المركز العاشر برصيد 5 نقاط، ثم الابتسام بالمركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط، ويقع المحيط في المركز الثاني عشر والأخير بنقطتين.