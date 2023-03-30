شكرا لقرائتكم خبر إطلاق البطولة التصنيفية للبادل بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الرياضة بطولة موسم رمضان التصنيفية للبادل في ملاعب (إن 1 للبادل) بمدينة الرياض.

وتبلغ القيمة المالية الإجمالية لهذه البطولة مبلغ 104 آلاف ريال، وذلك كإحدى فعاليات الموسم التي تهدف إلى إحياء المشاركة المجتمعية.

وتضم 3 بطولات تغطي 3 فئات مجتمعية: الأول منها بطولة موسم رمضان التصنيفية للرجال، والتي يتنافس خلالها اللاعبون على 3 فئات، يحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى في الفئة (A) على جوائز نقدية، منها 35 ألف ريال للمركز الأول، والثاني 20 ألف ريال، والثالث 10 آلاف ريال، أما الفئة (B) فيحصل الأول على مبلغ 7 آلاف ريال، والثاني 4 آلاف ريال، والثالث 3 آلاف ريال، وفي الفئة (C) فيحصل صاحب المركز الأول على مبلغ 2500 ريال، والثاني على مبلغ 1500 ريال، والثالث 1000 ريال.

وأما البطولة الثانية، فهي بطولة موسم رمضان التصنيفية للسيدات، فستحصل الفائزة بالمركز الأول على 10 آلاف ريال، والثانية 7 آلاف ريال، والثالثة 3 آلاف ريال.

وخصصت البطولة الثالثة للفئة العمرية من 12 إلى 17 سنة، تحت مسمى بطولة موسم رمضان التصنيفية للناشئين.