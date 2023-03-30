سحب استضافة كأس العالم للشباب من إندونيسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جرد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» دولة إندونيسيا من حق استضافة كأس العالم لكرة القدم تحت 20 عاما التي كانت من المقرر أن تستضيفها العام الحالي، وفق بيان رسمي، أمس.

وتم اتخاذ قرار استبعاد إندونيسيا من استضافة البطولة التي كانت ستجرى في الفترة من 20 مايو إلى 11 يونيو المقبلين بعد أن قال الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم «إنه ألغى القرعة بعد أن رفض حاكم جزيرة بالي استضافة منتخب إسرائيل».

وقال بيان صادر عن الفيفا «قرر الفيفا - وبسبب الظروف الحالية- استبعاد إندونيسيا من استضافة كأس العالم تحت 20 عاما والمقررة في 2023».

وأضاف البيان «سيتم الإعلان عن مستضيف جديد في أقرب وقت ممكن، مع بقاء مواعيد البطولة حاليا دون تغيير. وقد يتم أيضا تحديد طبيعة العقوبات المحتملة ضد الاتحاد الإندونيسي في مرحلة لاحقة».