شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم وادى دجلة ويتأهل لمواجهة الأهلى فى نهائى دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره وادى دجلة بنتيجة 3/0، فى إطار منافسات ثان جولات بلاى أوف قبل نهائى دورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2022 / 2023، ليتأهل للنهائى.

وبذلك يلتقى الزمالك مع الأهلى فى بلاى أوف النهائي، بعدما تأهل الفريق الأحمر على حساب سبورتنج بالفوز فى الجولتين 3/0.

وأعلنت لجنة المسابقات تعليمات الخاصة بمباريات "البلاى أوف" لدورى كرة الطائرة سيدات:

- الدور النهائى:

الخاسر من (1) × الخاسر من (2) المركزين الثالث والرابع.

الفائز من (1) × الفائز من (2) المركزين الأول والثانى.