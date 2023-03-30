شكرا لقرائتكم خبر عن بيريرا يضع خطة الاعتماد على الوجوه الجديدة للحكام مع استئناف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام خطة الاعتماد على الوجوه الجديدة للحكام في مباريات الدوري المصري الذى يُستأنف اليوم باقامة ثلاثة مواجهات، حيث رفض بيريرا التدخل في تعيينات الحكام خلال الأيام التي سبقت التوقف حتى يتمكن من جمع المعلومات عن الحكام وعدد مشاركاتهم.

ونجحت لجنة الحكام برئاسة بيريرا، في استغلال فترة التوقف وتنظيم معسكر لتطوير التحكيم المصرى لمدة أسبوع لجميع حكام الساحة والمساعدين وحكام الفار ، وشهد تواجد 150 حكما، وهي الخطوة الوحيدة من اللجنة خلال فترة التوقف للوقوف على مستوى التحكيم وتطويره.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اختيار طاقم تحكيم مصري فى معسكر حكام النخبة في القارة السمراء للمشاركة فى دورة إعداد النخبة المقرر لها خلال الفترة من 14 الى 18 إبريل بالقاهرة، وقبل الدور ربع النهائي لبطولتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية لهذا الموسم.

واختار الايفواري دو نومانديز مدير لجنة الحكام بالكاف طاقم مصري يمثله محمد معروف ومحمد أمين حكام ساحة في قائمة الحكام المكلفين بإدارة مباريات الأدوار النهائية في دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية، ومحمود أبو الرجال وأحمد حسام طه ضمن قائمة الحكام المساعدين، مع اختيار السفير محمود عاشور وأحمد الغندور وعمرو الشناوي ضمن قائمة حكام.