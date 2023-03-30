شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخسر أمام طلائع الجيش ويؤجل الصعود لنصف نهائى دورى السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق كرة سلة الزمالك رجال أمام طلائع الجيش بنتيجة 84/78 فى ثالث مباريات ربع نهائى بطولة دورى السوبر، ليؤجل حسم مصيره من الصعود لنصف النهائي. ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع طلائع الجيش اليوم الخميس فى المباراة الرابعة والفوز يصعد به لنصف النهائي.

ونجحت فرق سلة الأهلى والاتحاد السكندرى فى التأهل إلى نصف نهائى بطولة دورى السوبر لكرة السلة رجال.

وصعد الأهلى بعد الفوز على المصرية للاتصالات فى 3 مباريات من best of 5 بربع النهائي، وكذلك فوز الاتحاد السكندرى على سبورتنج فى 3 مباريات أيضا، وبالتالى لم يعد الاهلى والاتحاد فى حاجة لخوض باقى المباريات.

وأقيمت المباريات على ملاعب الأندية المذكورة أولا بالجدول، بينما المباراة الثالثة والرابعة على ملاعب الأندية الأخرى، وحالة فوز فريق فى 3 مباريات يصعد للدور قبل نهائى مباشرة دون الحاجة إلى استكمال باقى المباريات.

وأنهى مسئولو النادى الأهلى إجراءات قيد الأمريكى تومسون محترف السلة، والذى عاد للفريق لتعويض رحيل والتر هودج.

وقرر الأهلى عودة تومسون بعد رحيل هودج عن الفريق لأسباب أسرية، فى الوقت الذى يستعد الأهلى فيه للمشاركة فى بطولة BAL فى أبريل المقبل.