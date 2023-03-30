شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكاراتيه يتفقد فنادق الأقصر استعدادا لكأس مصر بمعبد الكرنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد الدهراوى، رئيس اتحاد الكاراتيه، على تفقد فنادق محافظة الاقصر، فى إطار الاستعداد لبطولة كأس مصر فى الفترة من 27 إلى 29 أبريل القادم. وتقام بطولة كأس مصر بالأقصر فى معبد الكرنك كبروفة قبل إقامة بطولة مصر الدولية بالاقصر أيضا،ورافق الدهراوى خلال تفقد الفنادق خالد عبد الستار المدير التنفيذى للاتحاد، ومحمود محمد رئيس فرع الأقصر.

وأكد الدهراوي أن مجلس الإدارة استقر على إقامة منافسات كأس مصر في معبد الكرنك بالأقصر لكونها فرصة لتنشيط السياحة الداخلية، ولإثبات أن للرياضة دورا فعالا في تنشيط السياحة.

وأضاف أن مجلس الإدارة حريص على أن تخرج البطولة في أفضل صورة ممكنة لها حتى تكون بمثابة فرصة لاحتضان ساحة معبد الكرنك للبطولات الدولية والعالمية ومحاولة جذب السياحة الخارجية، وإثبات مدى قدرة مصر على استضافة البطولات العالمية في أي مكان.