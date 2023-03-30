شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الأهلى والاتحاد لنصف نهائي دورى السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت فرق سلة الأهلى والاتحاد السكندرى فى التأهل إلى نصف نهائي بطولة دورى السوبر لكرة السلة رجال. وصعد الأهلى بعد الفوز على المصرية للاتصالات فى 3 مباريات من best of 5 بربع النهائي، وكذلك فوز الاتحاد السكندرى على سبورتنج فى 3 مباريات أيضا، وبالتالى لم يعد الأهلى والاتحاد فى حاجة لخوض باقى المباريات.

ومن المقرر أن يحسم الزمالك موقفه من خلال اللقاء الذى يقام الآن أمام طلائع الجيش، حيث إن الفوز يصعد بالأبيض لنصف النهائي أيضا، بينما الخسارة تؤجل حسم الفريق الفائز.

ملاعب الأندية المذكورة أولا بالجدول بينما المباراة الثالثة والرابعة على ملاعب الأندية الأخرى، وحالة فوز فريق فى 3 مباريات يصعد للدور قبل نهائي مباشرة دون الحاجة إلى استكمال باقى المباريات.

وأنهى مسئولو النادى الأهلى إجراءات قيد الأمريكى تومسون محترف السلة، والذى عاد للفريق لتعويض رحيل والتر هودج

وقرر الأهلى عودة تومسون بعد رحيل هودج عن الفريق لأسباب أسرية، فى الوقت الذى يستعد الأهلى فيه للمشاركة فى بطولة BAL فى أبريل المقبل