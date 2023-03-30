شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجي عن مواجهة الهلال: لا يوجد أصعب من مباراة الصفاقسي 2006 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، أنه تُوج بدوري أبطال أفريقيا مع النادي الأهلي 6 بطولات مع مانويل جوزيه، مؤكدًا أنه رقم قياسي بالنسبة له ولأي مدرب عمل داخل القلعة الحمراء.

وقال ناجي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لا يوجد أصعب من مواجهة الأهلي ضد الصفاقسي بعد تعادلنا في القاهرة وفوزنا بهدف نظيف في الدقيقة الأخيرة، ومن بعد هذه المباراة قام جوزيه بتحفيز اللاعبين، بل دخل غرفة ملابس الصفاقسي وأبلغهم أنه سيفوز عليهم في تونس".

وأضاف: "لاعبو الصفاقسي كانوا يرقصون ويحتفلون بالتعادل مع الأهلي، لكن جوزيه دخل لهم غرفة الملابس وأعطى لهم درسا قاسيا".

وواصل: "جوزيه بعدها دخل غرفة ملابس الأهلي وطالبهم بأن يستعدوا لترك (الجلد واللحم) في الملعب، أي يبذلوا قصارى جهدهم من أجل الفوز". وأكمل: "جوزيه كان يردد كلمة واحدة على دكة البدلاء وهي أننا سنفوز على الصفاقسي في آخر دقيقة".

وزاد: "كنت أتوجه إلى دكة الصفاقسي والحارس أحمد الجواشي لتهئنتهم بالفوز باللقب، لكن شادي محمد أرسل كرة طولية لـ فلافيو، ويسددها أبوتريكة معلنًا التتويج بأغلى الالقاب".

وأتم: "سبق وخسر الأهلي بنتائج عديدة منها بترو أتلتيكو 4-2، والاسماعيلي فاز على الأهلي بثلاثية نظيفة بعد العودة من كاس العالم للأندية، لابد أن يكون لدى الجميع ثقة بأنفسهم للعودة".