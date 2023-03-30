شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يجهز كريستو للمشاركة مع الأهلي بعد موقعة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تجهيز التونسي محمد الضاوي كريستو جناح الفريق الأحمر للدفع به في المباريات عقب الانتهاء مباراة فريقه ضد الهلال السوداني يوم السبت المقبل على استاد القاهرة في ختام مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويرغب كولر في منح الفرصة لكريستو بعد تألقه مع منتخب بلاده خلال المشاركة في كأس الأمم الأفريقية للشباب والتي أقيمت مؤخرا بالقاهرة، ولكن فضل تأجيل الدفع به لحين انتهاء مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعاقد الأهلي مع كريستو في يناير الماضي قادما من النجم الساحلي التونسي ولكنه لا يشارك كثيرا مع كولر، فيما دخل اللاعب حسابات الجهاز الفني من أجل المشاركة في المباريات خلال الفترة القادمة.

وعاد الأهلي إلى التدريبات يوم الجمعة الماضي بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب العودة من الكاميرون، بعد الفوز على فريق القطن برباعية نظيفة، في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وغاب عن مران الأهلي مجموعة اللاعبين الدوليين، حيث يتواجد بمعسكر المنتخب الوطني كل من محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي ومروان عطية ومحمود كهربا وأحمد عبد القادر، إلى جانب مشاركة علي معلول وبيرسي تاو وأليو ديانج في معسكرات منتخبات بلادهم، كما تواجد الرباعي حمزة علاء ومحمد أشرف وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل في صفوف المنتخب الأولمبي.