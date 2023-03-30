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الامارات | بطولة الفجيرة للسباحة تنطلق السبت بمشاركة 210 سباحين

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محمد فاضل ■ الفجير 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة الفجيرة للسباحة تنطلق السبت بمشاركة 210 سباحين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق بعد غدٍ السبت، في نادي التنس بالفجيرة منافسات بطولة الفجيرة الثالثة المفتوحة للسباحة للمراحل السنية، بمشاركة 210 سباحين من مختلف الأندية والأكاديميات، وتقام في المسبح الرئيس لنادي الفجيرة للتنس.

وأكد مدير البطولة، طلال علي، في تصريح صحافي: «إن المنافسات تستمر ليوم واحد، وتتضمن الفئات (7-8) سنوات و(9-10) و(11-12)، و(13-14) و15سنة، والعمومي لكلا الجنسين. ويشارك نادي الفجيرة للفنون القتالية بأكبر عدد من المشاركين بواقع 52 سباحاً في مختلف الأعمار، كما يشارك فريق أكاديمية أول ستار بـ30 سباحاً، ونادي الوصل بـ20 سباحاً». وتوقع طلال علي أن تظهر البطولة بشكل قوي، خصوصاً أنها تسبق البطولة التي سينظمها اتحاد السباحة بعد عيد الفطر المبارك بأسبوعين تقريباً.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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