الامارات | بوعصيبة: «ند الشبا» أسهمت في زيادة ممارسي الدراجات إلى 30 ألفاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق مساء اليوم منافسات سباق ند الشبا للدراجات الهوائية، التي تقام على مدار يومين، بمشاركة أكثر من 1200 درّاج من مختلف الجنسيات، ضمن فعاليات النسخة العاشرة من دورة ند الشبا الرياضية.

وتقام منافسات الدراجات الهوائية لمسافة 77 كيلومتراً ضمن تسع فئات في شارع ميدان ومناطق مختلفة من مدينة محمد بن راشد، إذ تقام الليلة منافسات أصحاب الهمم، والفئة المفتوحة رجال، وفئة كبار المواطنين والمقيمين رجال وسيدات فوق 50 عاماً، فيما تقام غداً منافسات الفئة مفتوحة سيدات، الهواة مواطنين ومواطنات المسجلين ضمن الفرق والأندية الخاصة، والفئة المجتمعية للمواطنين والمواطنات من غير المسجلين في الأندية والفرق الخاصة وفرق الشرطة والقوات المسلحة والدفاع المدني.

ووجه رئيس اتحاد الدراجات منصور بوعصيبة الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على دعم سموه الكبير للرياضة والرياضيين، والنجاحات الكبيرة التي حققتها دورة ند الشبا الرياضية، التي وصلت إلى نسختها العاشرة.

وقال في تصريحات صحافية: «أصبحت رياضة الدراجات من الألعاب التي تركت بصمة مضيئة في الدورة على مدار 10 سنوات، باعتبارها أول الألعاب المسجلة من النسخة الأولى، وقد تطورت بشكل كبير، سواء على مستوى الفئات أو عدد المشاركين، حتى وصل العدد إلى 1200 دراج ودراجة».

وقال إن «اللجنة المنظمة وضعت شروطاً وقوانين تسهم في زيادة عدد المشاركين»، منوهاً إلى أن «عدد الممارسين في الدولة زاد إلى 30 ألف شخص بفضل هذه الدورات، وأيضاً المسارات الكثيرة في إمارة دبي والإمارات الأخرى، ما يجعل دورة ند الشبا لها خصوصية لكل شرائح المجتمع».

ووجه بوعصيبة الشكر إلى اللجنة العليا المنظمة، على الجهود الكبيرة التي تبذلها للوصول إلى هذا المستوى الاحترافي في التنظيم.

وقال إن «النسخة العاشرة تشهد تطوراً جديداً لزيادة عدد الفئات والمشاركة المجتمعية، ما يفسح المجال لكل الفئات للمشاركة، وكذلك مشاركة أصحاب الهمم، وهي الفئة التي تلقى اهتماماً كبيراً في ند الشبا، ودائماً نتطلع للدورة كل عام إلى إضافة فئات جديدة تشجع على زيادة المشاركين».

وكشف بوعصيبة عن أن لاعبي المنتخب والأندية سيشاركون في السباق ضمن فئة النخبة، ما سيعطيهم الفرصة للتحضير للاستحقاقات التي ستقام بعد شهر رمضان المبارك.

• تشهد الدراجات الليلة سباقات أصحاب الهمم، والفئة المفتوحة للرجال، والمواطنين والمقيمين رجال وسيدات (فوق 50 عاماً).

رودريغيز وإغناسيو إلى نهائي «البادل»

ضَمِنَ الثنائي فرانشيسكو خافير رودريغيز وإغناسيو غونزاليس تأهلهما إلى نهائي منافسات البادل فئة التصنيف المحلي 100 نقطة (مفتوحة)، وذلك بتغلبهما على الثنائي روبيرتو رودريغيز ومارتن نوشيز بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 7-5 و3-6 و6-4.

ويلتقي رودريغيز وإغناسيو في المباراة النهائية مع الثنائي خافيير غارسيا وسيرجيو ايكاردو اللذين تأهلا على حساب عبدالله عبدالعزيز وفارس الجناحي، بعد فوزهما بمجموعتين دون رد 6-0 و6-4.