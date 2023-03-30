الامارات | «جودو الإمارات» يشارك في بطولة «أنطاليا غراند سلام»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك المنتخب الوطني للجودو في بطولة أنطاليا غراند سلام للجودو لعام 2023، التي ينظمها الاتحاد التركي من 31 الحالي، وحتى الثاني من أبريل المقبل، بإشراف الاتحاد الدولي للجودو في قاعة أنطاليا الرياضية، وتبلغ قيمة جوائزها 154 ألف دولار.

وتشهد البطولة مشاركة المنتخب بلاعبة واحدة هي باتسو ألتان في منافسات وزن تحت 57 كغم، وأربعة لاعبين هم تلال شفيلي في وزن تحت 66 كغم، وجريجوري أرام في منافسات وزن تحت 90 كغم، وباشو نوغزاري في وزن تحت 81 كغم، وزميله ماجو معروف في وزن فوق 100 كغم.

ويشرف على تدريب المنتخب الأول المدرب فيكتور، بينما يترأس البعثة ناصر التميمي، الأمين العام لاتحاد الجودو أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو.