الامارات | شهر رمضان يحدّد «التقييم النهائي» لـ 5 أندية في «المحترفين»

شكرا لقرائتكم خبر عن شهر رمضان يحدّد «التقييم النهائي» لـ 5 أندية في «المحترفين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدخل موسم 2022-2023 مرحلة الحسم في تحديد هوية الأندية التي ستنافس على لقبي دوري أدنوك للمحترفين وكأس رئيس الدولة، إذ تقام ثلاث جولات في الدوري إلى جانب مرحلتي الذهاب والإياب لنصف نهائي الكأس خلال 20 يوماً في شهر رمضان المبارك، ستسهم نتائج هذه المباريات في تحديد «التقييم النهائي» لخمسة أندية مرشحة للمنافسة على لقبي البطولتين.

وتخوض أندية شباب الأهلي والعين والوصل والوحدة والشارقة المرحلة الأهم في الموسم، إذ لدى ثلاثة أندية فرصة تحقيق الثنائية، بينما يركز «فرسان دبي» على مسابقة الدوري، أما «العنابي» يخوض مسابقة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال إلى جانب الدوري.

ويخوض شباب الأهلي ثلاث مباريات فقط خلال 20 يوماً، ما يجعل «فرسان دبي» الأوفر حظا للاقتراب من نيل لقب الدوري، خصوصاً أنه لن يواجه ضغط المباريات الذي سيتعرض له الأندية الأربعة المنافسة له على اللقب.

ويلعب شباب الأهلي متصدر لائحة الترتيب أمام العين في 1 أبريل، والبطائح 8 والنصر 18 من الشهر نفسه، إذ يمتلك شباب الأهلي في رصيد 45 نقطة بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه العين والوصل والوحدة، برصيد 40 نقطة لكل فريق قبل نهاية الدوري بست جولات.

أما «الزعيم» فسيدخل في اختبار صعب للحفاظ على لقب الدوري بخوضه ثلاث مباريات، خصوصاً أنه سيخوض مباراتين من العيار الثقيل أمام شباب الأهلي والشارقة إلى جانب خورفكان، بينما سيلعب مواجهتين ناريتين في نصف نهائي كأس رئيس الدولة أمام الوصل.

من جهته، يصل «الإمبراطور» إلى أهم مرحلة في الموسم، وسيكون مطالباً بالتركيز على بطولة من مسابقتي الدوري والكأس، خصوصاً مع الغيابات المؤثرة التي سيفتقدها الفريق في مباراته المقبلة أمام الجزيرة في الدوري بغياب الأرجنتيني بوبليتي والمالي سياكا، قبل أن يواجه عجمان وبني ياس في المسابقة نفسها، بينما تعد مسابقة الكأس فرصة لا تعوض بالنسبة إلى «الفهود» لتحقيق لقب في الموسم الحالي عندما يلتقي مع العين.

ولا يختلف الوضع بالنسبة إلى الشارقة الذي وصل إلى مرحلة «مفترق الطرق»، بعدما اتسع الفارق عن المتصدر شباب الأهلي إلى سبع نقاط، ما يصعب من مهمة «الملك» في الفوز بلقب الدوري، إذ يلتقي في الجولات الثلاث المقبلة مع كل من الوحدة والظفرة والعين، بينما تعد مسابقة الكأس الأكثر واقعية بالنسبة إلى الفريق الذي يلتقي مع عجمان في نصف النهائي.

وأخيراً لدى الوحدة فرصة كبيرة في العودة إلى أجواء المنافسة على لقب الدوري، بعدما تقلص الفارق مع المتصدر شباب الأهلي إلى خمس نقاط، ولكن «العنابي» يخوض مباريات صعبة أمام كل من الشارقة ودبا الفجيرة والجزيرة، كما سيبدأ مشواره في مسابقة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال بمواجهة البرج اللبناني مرتين في الدور التمهيدي.

• شباب الأهلي لديه 45 نقطة بفارق خمس نقاط عن العين والوصل والوحدة قبل نهاية الدوري بست جولات

الفلاسي: ضغط مباريات المنافسين يخدم شباب الأهلي

أكد المحلل الرياضي، ماجد الفلاسي، أن شباب الأهلي يعد الأقرب لتحقيق لقب دوري أدنوك للمحترفين، لافتاً إلى أن الأندية الأربعة التي تلاحق «فرسان دبي» في سباق المنافسة على الصدارة ستواجه ضغطاً كبيراً في المباريات المقبلة.

وقال الفلاسي لـ«الإمارات اليوم»: «إن شباب الأهلي سيخوض ثلاث مباريات فقط في 20 يوماً»، موضحاً: «مواجهة العين السبت المقبل ستحدد بنسبة كبيرة شكل المنافسة على الدوري، خصوصاً أن شباب الأهلي في حال تحقيق الفوز أو التعادل سيقطع شوطاً كبيراً نحو نيل درع الدوري».

وأضاف: «شباب الأهلي يركز فقط على مسابقة الدوري، بينما الأندية الأربعة الأخرى لديها ارتباطات مهمة قد تؤثر في تركيزها بالمسابقة، إلى جانب التفوق في فارق النقاط بالنسبة إلى (فرسان دبي)، ما يعزز من حظوظه بشكل أكبر».

وأشار إلى أن المنافسة على لقب الدوري أصبحت أكثر وضوحاً، وقال: «كما ذكرت شباب الأهلي الأقرب، بينما يأتي في المرتبة الثانية العين بسبب الخبرة الكبيرة التي يمتلكها الفريق والبدائل في قائمته، والتي تجعله قادراً على تقليص الفارق مع المتصدر».

وتابع: «الوصل يأتي في المرتبة الثالثة، ولكن الفريق يخوض مواجهة صعبة أمام الجزيرة ولديه غيابات مؤثرة بإيقاف بوبليتي وسياكا، أما الوحدة سيخوض مباراتين من العيار الثقيل أمام كل من الشارقة والعين، إلى جانب خوض (العنابي) مسابقة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال».

وختم: «أرى أن التركيز على الفوز بلقب الكأس هو الأقرب للواقع بالنسبة إلى أندية العين والوصل والشارقة، خصوصاً أنها تأهلت إلى نصف النهائي».

■ مباريات الفرق الـ 5



• مباريات شباب الأهلي

العين 1 أبريل

البطائح 8 أبريل

النصر 18 أبريل

• مباريات العين

شباب الأهلي 1 أبريل

الوصل 5 أبريل

خورفكان 9 أبريل

الوصل 14 أبريل

الشارقة 19 أبريل

• مباريات الوصل

الجزيرة 1 أبريل

العين 5 أبريل

عجمان 9 أبريل

العين 14 أبريل

بني ياس 19 أبريل

• مباريات الشارقة

الوحدة 31 مارس

عجمان 5 أبريل

الظفرة 9 أبريل

عجمان 14 أبريل

العين 19 أبريل

• مباريات الوحدة

الشارقة 31 مارس

البرج اللبناني 4 أبريل

البرج اللبناني 8 أبريل

دبا الفجيرة 13 أبريل

الجزيرة 18 أبريل