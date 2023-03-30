الامارات | بداية قوية لـ «مكتب البعثات الدراسية» في كأس منصور بن زايد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن فريق مكتب البعثات الدراسية مشواره في بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2023 الرمضانية، بفوز مهم على فريق دائرة القضاء بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما، أول من أمس،، على أرض ملعب فندق «قصر الإمارات ماندارين أورينتال» في العاصمة أبوظبي.

وفرض وصيف النسخة الماضية أفضليته منذ الدقائق الأولى، بعدما عزز صفوفه بأسماء جديدة، وتقدم بهدفين عن طريق بدر مبصر وحمزة ديزا، لكن فريق دائرة القضاء لم يكن خصماً سهلاً، حيث سعى جاهداً للعودة إلى اللقاء، بعدما قلص الفارق عن طريق رودويل، ليحصد مكتب البعثات الدراسية أول ثلاث نقاط ويتصدر مجموعته الثالثة، بعدما تعادل فريق المركز الوطني للتأهيل مع فريق مكتب الشؤون الخاصة بنتيجة 2-2.

وكان مكتب الشؤون الخاصة في طريقه لتحقيق الانتصار عندما تقدم بهدفين أحرزهما سلطان محمد وعبدالله صالح، خصوصاً أن المركز الوطني للتأهيل فقد أحد لاعبيه بعد حصوله على البطاقة الحمراء في الشوط الأول.

إلا أن فريق المركز الوطني للتأهيل ظهر بشكل مغاير في الشوط الثاني وأدرك التعادل رغم النقص العددي، عن طريق محمد داري وياسر الأنصاري.

ووضع الفريقان نقطة في رصيدهما خلف مكتب البعثات الدراسية المتصدر، بينما حل دائرة القضاء رابعاً بالمجموعة الثالثة من دون نقاط.

يذكر أن البطولة تقام بمشاركة 12 فريقاً تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى نصف النهائي، إذ تقام المواجهات بنظام دوري من دور واحد، على أن يحدد المتأهل الرابع إلى قبل النهائي عبر إقامة ثلاثة لقاءات «ملحق» بين أصحاب المركز الثاني وأفضل ثالث.

طاقم دولي

واصلت النسخة الـ10 للبطولة استقطاب الحكام الدوليين لإدارة المباريات، بعدما شهد اليوم الأول وجود الحكام عادل النقبي ونواف الزيودي، كما أشرف حمد علي يوسف والمونديالي حسن المهري على مباريات يوم الإثنين، وأيضاً أدار مواجهات المجموعة الثالثة كل من: سلطان محمد صالح وأحمد الراشدي.

مباريات اليوم

تتواصل المنافسات، اليوم الخميس، بمباراتين على أرضية استاد «قصر الإمارات ماندارين أورينتال»، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية.

ويتطلع فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إلى مواصلة انتصاراته بعدما تفوق في مباراته الأولى على فريق مكتب الشؤون القانونية برباعية لهدف، عندما يواجه نادي سيتي غولف الذي بدأ البطولة بالخسارة أمام مكتب الأمين العام 2-صفر.

وفي المباراة الثانية، يطمح مكتب الشؤون القانونية إلى التعويض والعودة إلى المنافسة، عندما يصطدم بفريق مكتب الأمين العام، الذي يملك في صفوفه لاعبين مميزين، إذ يتطلع إلى الذهاب بعيداً في النسخة الحالية.

وتنطلق المواجهة الأولى في الساعة الـ10 مساء، وبعدها بساعة تقام المباراة الثانية، في البطولة التي تنظم من قبل ديوان الرئاسة.