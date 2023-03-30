الامارات | التعاون يستضيف فريق الإمارات في «الهواة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف فريق التعاون بملعبه مساء اليوم جاره فريق الإمارات في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة 27 لدوري الدرجة الأولى، والتي تم ترحيلها من الأحد الماضي لتقام اليوم بسبب ارتباط لاعبين اثنين من فريق الإمارات مع المنتخبين الأولمبيين الإماراتي والعماني.

ويبلغ رصيد فريق الإمارات 50 نقطة في المركز الثالث خلف المتصدر حتا برصيد 59 نقطة، ودبا الحصن الثاني برصيد 51 نقطة.

ويتطلع «الصقور» لتحقيق الفوز والانتقال لمركز الوصيف والمنافسة بقوة على التأهل إلى دوري المحترفين، من جانبه يرغب التعاون الذي يحتل المركز العاشر برصيد 32 نقطة في تحقيق الفوز وتحسين موقعه الحالي.

وكان التعاون قد فاز على الإمارات في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد في على ملعب «الصقور»، ما يضيف للمباراة أهمية أخرى برغبة فريق الإمارات في الفوز ورد الاعتبار.