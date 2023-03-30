الامارات | شباب الأهلي على بُعد خطوة من المربع الذهبي لـ «سلة غرب آسيا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق شباب الأهلي لكرة السلة انتصاراً مستحقاً على ضيفه النصر السعودي، بفارق 10 نقاط وبنتيجة (100-90)، في مباراة جمعتهما أول من أمس، ضمن ذهاب الدور التكميلي في بطولة (سوبر غرب-آسيا) عن المنطقة الخليجية، والذي سجل أيضاً فوز كاظمة الكويتي على مضيفه المنامة البحريني بواقع (83-69).

وبات شباب الأهلي وكاظمة الكويتي على بُعد خطوة من التأهل إلى نصف النهائي، شريطة تكرار الفوز في موقعتي الإياب في الثالث والرابع من أبريل المقبل، فيما بات النصر السعودي والمنامة البحريني مطالبين برد الاعتبار إياباً، وفرض مواجهة ثالثة فاصلة وفق نظام الدور التكميلي، في 10 و11 أبريل المقبل، لتحديد هوية المتأهلين إلى المربع الذهبي.

تمكن شباب الأهلي من ضمان فوزه وملامسة حاجز الـ100 نقطة، بنيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني ومن ثم الربع الثالث بواقع (23-21 و28-27 و26-16)، فيما اكتفى لاعبو النصر السعودي بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الرابع (26-23).

ومثل العمل الجماعي مفتاحاً رئيساً في انتصار شباب الأهلي، حيث قدم لاعبو الفريق 27 تمريرة حاسمة في المباراة، كما استفادوا من تسجيل 22 نقطة من الهجمات المرتدة، والتي قابلها دفاعياً الحصول على 23 محاولة ناجحة في سرقة الكرة من أمام الفريق المنافس.

ولعب محترف شباب الأهلي، الأميركي نيك مينراث، دوراً أساسياً في الفوز، بتسجيله 35 نقطة، 14 منها في النصف الثاني من المباراة، بجانب تسجيله سبع متابعات، ومحاولتين ناجحتين لسرقة الكرة من الفريق المنافس، كما برز في صفوف «فرسان دبي» نجمه الدولي قيس عمر، بتسجيله 24 نقطة، من بينها 12 نقطة في الربع الأول وحده، علاوة على تسجيل قيس 14 متابعة ناجحة، فيما حصد صانع ألعاب شباب الأهلي، الأميركي براندون تريشي، ثنائية مزدوجة، من خلال تسجيله 19 نقطة، و12 تمريرة حاسمة، إضافة إلى خمس متابعات، وقدم الموهبة الواعدة حميد عبداللطيف، مباراة مميزة بتسجيله 14 نقطة.

يذكر أن الهلال السعودي والكويت الكويتي نجحا من قبل في إنهاء دور المجموعات بصدارة مجموعتيهما الأولى والثانية، والحصول على بطاقتي التأهل المباشر إلى نصف النهائي، وفرض على شباب الأهلي والمنامة البحريني وصيفي المجموعتين خوض الدور التكميلي أمام النصر السعودي وكاظمة الكويتي.

وينتظر الهلال السعودي، في 17 أبريل المقبل، الفائز من مواجهات المنامة البحريني وكاظمة الكويتي في افتتاح دور الأربعة، على أن يعقب ذلك في اليوم التالي لقاء الكويت الكويتي مع الفائز من مواجهة شباب الأهلي والنصر السعودي، ليحصل الفائز في هذا الدور المقام بنظام (بست أوف 3)، بطاقة العبور إلى الدور النهائي.

تريشي: مطالبون بالتركيز في الإياب أمام النصر

قال صانع ألعاب شباب الأهلي، الأميركي براندون تريشي، في تصريحات صحافية: «إن فريقه مطالب بالتركيز في مباراة الإياب أمام النصر السعودي». وأضاف: «أدت الراحة السلبية لمدة ستة أسابيع إلى افتقادنا لإيقاعنا في المواجهتين الأخيرتين بدور المجموعات أمام كاظمة الكويتي والهلال السعودي، وخسارتنا لهاتين المباراتين وفقدان فرصة التأهل المباشر للدور نصف النهائي، قبل أن يستعيد الفريق إيقاعه ووتيرة انسجامه في مبارياتنا في الدوري المحلي، وننجح في إظهار هذا التناغم واستعادة التركيز أمام النصر السعودي». وأوضح: «حققنا المطلوب وفزنا في لقاء الذهاب، وشعور رائع أن نلعب كفريق متكامل في بطولة (سوبرغرب-آسيا)».