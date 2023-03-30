الامارات | سالم عبدالرحمن يتوج بلقب «الشطرنج الخاطف» في بطولة الشارقة الدولية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفى نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بمرور 10 سنوات على افتتاحه، على هامش اليوم الأخير من بطولة الشارقة الدولية. وحضر الاحتفالية الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد العربي، ورئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، ونائب رئيس الاتحاد العربي سامي سفاريني، ورئيس الاتحاد السوداني عمر ذياب، وعدد من المسؤولين. وشارك في البطولة نحو 200 لاعب ولاعبة.

وتمكن الأستاذ الدولي الكبير، سالم عبدالرحمن، من تحقيق لقب البطولة بنسختها الـ28، في الشطرنج الخاطف، بعد حصوله على 8.5 نقاط من تسع جولات، بواقع ثمانية انتصارات وتعادل واحد.

وقال المعلا إن النسخة 28 من البطولة حققت نجاحاً تنظيمياً عالي المستوى، باستقطابها لأفضل لاعبي الشطرنج على مستوى العالم، وأثمرت في نهايتها فوز لاعب النادي سالم عبدالرحمن بالمركز الأول، متفوقاً على عدد كبير من أفضل الأساتذة الدوليين الكبار القادمين من دول لها باع كبير في عالم الشطرنج. وأشار إلى أن «سالم عبدالرحمن قدم طوال مسيرته العديد من الإنجازات، ومازلنا ننتظر منه الكثير بالتقدم للصدارة العالمية».

وأكّد في تصريح صحافي أن نادي الشارقة الثقافي يسخر كل الإمكانات الممكنة لإعداد البطل الإماراتي بصورة مثالية من خلال تنظيم العديد من المعسكرات والبطولات الدولية، وفق خطة أكاديمية مدروسة، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي.

وختم قائلاً: «نادي الشارقة الثقافي للشطرنج يسعى دوماً للوصول إلى منصات التتويج العالمية من خلال الخطط والأهداف الموضوعة من قبل مجلس إدارة النادي، بما يسهم في رفعة الشطرنج الإماراتي».

شهد اليوم الأخير من البطولة احتفال نادي الشارقة للشطرنج بمرور 10 سنوات على افتتاحه.