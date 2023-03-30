تخصيص أتوبيسات لنقل الجماهير إلى إستاد القاهرة .. الأهلي يواجه الهلال السوداني

الشارقة - اميمة ياسر - تواصلت لجنة المباريات بالنادي الأهلي، اليوم الأربعاء، مع هيئة النقل العام بالقاهرة، وذلك لتخصيص أتوبيسات خدمة الإستاد من الميادين العامة وكذا من المواقف الكبرى للقادمين من المحافظات، لمشاهدة مباراة الأهلي في مواجهة، الهلال السوداني.

وأبدت الهيئة موافقتها على التعاون الكامل لنقل جماهيرالأهلي إلى إستاد القاهرة قبل وبعد مباراة الهلال السوداني، المحدد لها السبت المقبل، في ختام دور المجموعات لدوري رابطة الأبطال.

كما تم تخصيص منافذ بفرعي النادي بالحزيرة ومدينة نصر لاستخراج بطاقة المباريات للتسهيل على الأعضاء الراغبين في الذهاب للإستاد.

وتنطلق أحداث اللقاء الذي يجمع بين فريقي الأهلي والهلال السوداني، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.