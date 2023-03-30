شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم سبورتنج ويتأهل لنهائى دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره سبورتنج بنتيجة 3/0 فى إطار إنطلاق منافسات ثان جولات بلاى أوف قبل نهائى دورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2022 / 2023، ليتأهل للنهائى. ويلتقى بعد قليل فريق الزمالك مع نظيره وادى دجلة فى نفس الدور على صالة الاتحاد السكندرى.

ومن المقرر أن يلتقى كل فريقين في مباراتين، وفي حال التعادل سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الجمعة الموافق 31 مارس الجاري.

كما أعلنت لجنة المسابقات تعليمات الخاصة بمباريات "البلاي أوف" لدوري كرة الطائرة سيدات:

- الدور النهائي :

الخاسر من (1) × الخاسر من (2) المركزين الثالث والرابع.

الفائز من (1) × الفائز من (2) المركزين الأول والثانى.