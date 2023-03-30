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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 29 / 3 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 29 / 3 / 2023 فى مقدمتها، رابطة الأندية: الدورى ينتهى 15 يوليو وهدفنا حضور الجمهور بسعة كاملة.
رابطة الأندية: الدورى ينتهى 15 يوليو وهدفنا حضور الجمهور بسعة كاملة
الفحص الطبى ينتظر محمد الشناوى فى الأهلى بسبب كدمة الفخذ
يخضع محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى للفحص الطبى فور انتظامه فى تدريبات المارد الأحمر، بعد إصابته بكدمة فى الفخذ خلال مباراة المنتخب الوطنى أمام مالاوى والتى فاز فيها الفراعنة بأربعة أهداف دون رد.
روى فيتوريا يحتفل بأجواء رمضان مع جهازه المعاون بوجبة إفطار جماعية
حرص البرتغالي روي فيتوريا على تناول وجبة إفطار مع جهازه المعاون احتفالا مع المصريين بأجواء شهر رمضان المبارك، وذلك عقب الفوز الكبير على مالاوي ذهابا وإيابا في تصفيات أمم أفريقيا.
الاتحاد السكندرى يجدد عقد هشام صلاح لمدة 5 مواسم.. رسميا
بيرسى تاو يتفوق على الشحات فى قيادة الجناح الأيمن للأهلى أمام الهلال
ارتفعت أسهم الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي في قيادة مركز الجناح الأيمن في مباراة فريقه ضد الهلال السوداني يوم السبت المقبل في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
بيراميدز يستعيد جهود رمضان صبحى فى مواجهة فيوتشر الحاسمة بالكونفدرالية
الزمالك يدرس استبعاد الدوليين من مواجهة المريخ السودانى بسبب الإرهاق