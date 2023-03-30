شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى والطلائع أضعف خط دفاع في الدورى قبل انطلاق الجولة 22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتل فريقا البنك الأهلى وطلائع الجيش صدارة الأندية الأضعف دفاعا في مسابقة الدورى بعد مرور 21 جولة، حيث استقبلت شباك كلا منهما 31 هدفا حتى الآن.

ويحل فريق غزل المحلة في المرتبة الثالثة بعدهما واستقبلت شباكه 29 هدفا، فيما يأتي أنبي رابعا وساتقبلت شباكه 28 هدفا.

وتنطلق غدا الخميس مباريات الجولة الـ 22 من الدورى المصرى الممتاز، بثلاث لقاءات وهم سيراميكا مع المقاولون العرب، وإنبي مع البنك الأهلي، وسموحة مع الإسماعيلي.

وتستكمل مباريات الجولة الجمعة بمواجهتي فاركو مع أسوان، وغزل المحلة مع الاتحاد السكندري، وتقام المباريات في التاسعة والربع مساء تحت الأضواء الكاشفة.

وتأجلت أربعة مباريات بالجولة الـ 22 لمسابقة الدوري المصري الممتاز وهي المصري مع الزمالك، وطلائع الجيش مع الأهلي، وبيراميدز مع حرس الحدود، وفيوتشر مع الداخلية بسبب مشاركة الأندية في البطولات الإفريقية.