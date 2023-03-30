شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سلامة حكما للإسماعيلى وسموحة والقاضى للمقاولون وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة أسماء أطقم الحكام المكلفة بإدارة مباريات الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري الممتاز.

ويدير مباراة سموحة والإسماعيلي طاقم حكام يقوده حكم الساحة محمد سلامة، ويعاونه سامى هلهل وشهاب راشد مساعدين، وعمرو رمضان حكم رابع، بجانب عمرو الشناوي حكم فيديو، وهشام الدسوقي مساعد حكم فيديو.

فيما يدير مباراة إنبي والبنك الأهلي إلى طاقم حكام يقوده حكم الساحة نادر قمر الدولة، ويعاونه هاني العراقي ومحمود دين مساعدين، وإبراهيم محجوب حكم رابع، بجانب خالد الغندور حكم فيديو، وأحمد جابر مساعد حكم فيديو.

ويدير مباراة سيراميكا والمقاولون العرب إلى طاقم حكام يقوده حكم الساحة هشام القاضي، ويعاونه محمد عزازي وأحمد الفار مساعدين، ومحمود رشدي حكم رابع، بجانب مصطفى مدحت حكم فيديو، ومصطفى عطية مساعد حكم فيديو.

وتنطلق غدا الخميس مباريات الجولة الـ 22 من الدورى المصرى الممتاز، بثلاث لقاءات وهم سيراميكا مع المقاولون العرب، وإنبي مع البنك الأهلي، وسموحة مع الإسماعيلي.

وتستكمل مباريات الجولة الجمعة بمواجهتي فاركو مع أسوان، وغزل المحلة مع الاتحاد السكندري، وتقام المباريات في التاسعة والربع مساء تحت الأضواء الكاشفة.

وتأجلت أربعة مباريات بالجولة الـ 22 لمسابقة الدوري المصري الممتاز وهي المصري مع الزمالك، وطلائع الجيش مع الأهلي، وبيراميدز مع حرس الحدود، وفيوتشر مع الداخلية بسبب مشاركة الأندية في البطولات الإفريقية.