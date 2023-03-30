شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع برنامجا خاصا للدوليين قبل مواجهة المريخ السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني المؤقت للزمالك بقيادة أحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدى برنامجاً خاصاً للاعبين الدوليين بعد عودتهم من معسكرات المنتخبات الوطنية، وذلك لتجهيزهم بالشكل الأمثل للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة.

ويدرس الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك عدم الاعتماد على اللاعبين الدوليين فى مواجهة المريخ السودانى المقرر لها بعد غدٍ الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، نظرًا لكونها مباراة تحصيل حاصل.

ويرغب الجهاز الفنى المؤقت بنادى الزمالك فى عدم الاعتماد على اللاعبين الدوليين لعدم تعرضهم للإرهاق بعد رحلة مالاوى مع منتخب مصر، ويفضل الجهاز استمرار الاعتماد على اللاعبين المتاحين حاليًا، خاصة أن مواجهة المريخ لن تقدم أو تأخر شيئًا نظرًا لتوديع الفريق الأبيض البطولة.

ويواصل الجهاز الفنى للزمالك منح الفرصة لبدلاء الفريق الأبيض، أمام المريخ السودانى للحكم على مستواهم، بعد ابتعادهم عن التشكيل الأساسى فى المباريات الماضية، أسوة بما حدث فى مباراة البنك الأهلى الأخيرة فى دور الـ16، ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة وانتهت بخسارة الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة.

ومن المنتظر أن ينضم لاعبو الزمالك الدوليين لتدريبات الزمالك وهم محمد صبحى، وأحمد فتوح، وأحمد زيزو، والتونسى سيف الدين الجزيرى.