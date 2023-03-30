شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام نجوم الأهلي الدوليين فى التدريبات وعودة ديانج وتاو غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الهلال السوداني والمحدد لها السبت المقبل.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، استغرقت قرابة نصف الساعة، قبل خوض التدريبات الجماعية.

وانتظم في التدريبات لاعبو المنتخب الوطني: محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطية وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر ومحمود كهربا، كما انتظم علي معلول لاعب المنتخب التونسي بعد انتهاء مباريات الأجندة الدولية، فيما ينتظم غدًا الثنائي أليو ديانج وبيرسي تاو عقب عودتهما إلى القاهرة.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية في الجيم وملعب التتش لمدة 30 دقيقة مع بداية المران، تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط أحمال الفريق.

وقاد مارسيل كولر اللاعبين في فقرات تدريبية وفنية متنوعة، قبل أن يختتم فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الهلال السوداني والمحدد لها التاسعة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.