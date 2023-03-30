شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة المثلوثى يقترب من الغياب عن الزمالك أمام المريخ السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب حمزة المثلوثى ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك من الغياب عن صفوف الفريق الأبيض في مواجهة المريخ السودانى المقرر لها بعد غدٍ الجمعة، على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وما زال المثلوثى يعانى من آثار إصابة جزع من الدرجة الأولى فى الرباط الداخلي للركبة، حيث لم يتعاف بشكل كامل، ولم يشارك في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بل واصل تنفيذ برنامجه التأهيلي.

في سياق مختلف، استقر أحمد عبد المقصود المدير الفنى المؤقت لفريق الزمالك على إجراءا بعض التغييرات على تشكيل الأبيض أمام المريخ السودانى فى المباراة المقرر لها مساء غداً الجمعة على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك بعد انتظام اللاعبين الدوليين فى مران الفريق الأبيض.

كما يواصل الجهاز الفنى للزمالك منح الفرصة لبدلاء الفريق الأبيض، أمام المريخ السودانى للحكم على مستواهم، بعد ابتعادهم عن التشكيل الأساسى فى المباريات الماضية، أسوة بما حدث فى مباراة البنك الأهلى الأخيرة فى دور الـ16، ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة وانتهت بخسارة الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة.

من ناحية أخرى استقر مسئولو نادى الزمالك على فتح ملف تجديد يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر والتونسي حمزة المثلوثى ثلاثى الفريق الأول لكرة القدم، بعد حسم ملف المدير الفني الجديد الذى يقود الأبيض خلال الفترة المقبلة خلفاً للبرتغالى فيريرا.