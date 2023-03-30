شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة المثلوثى يقترب من الغياب عن الزمالك أمام المريخ السودانى والان مع تفاصيل الخبر
وما زال المثلوثى يعانى من آثار إصابة جزع من الدرجة الأولى فى الرباط الداخلي للركبة، حيث لم يتعاف بشكل كامل، ولم يشارك في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بل واصل تنفيذ برنامجه التأهيلي.
كما يواصل الجهاز الفنى للزمالك منح الفرصة لبدلاء الفريق الأبيض، أمام المريخ السودانى للحكم على مستواهم، بعد ابتعادهم عن التشكيل الأساسى فى المباريات الماضية، أسوة بما حدث فى مباراة البنك الأهلى الأخيرة فى دور الـ16، ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة وانتهت بخسارة الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة.
من ناحية أخرى استقر مسئولو نادى الزمالك على فتح ملف تجديد يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر والتونسي حمزة المثلوثى ثلاثى الفريق الأول لكرة القدم، بعد حسم ملف المدير الفني الجديد الذى يقود الأبيض خلال الفترة المقبلة خلفاً للبرتغالى فيريرا.