شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عبد الرحمن يضع روشتة فوز الأهلي على الهلال السودانى فى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عبد الرحمن، نجم النادي الأهلي الأسبق، أن مواجهة الفريق الأحمر ضد الهلال السوداني صعبة، لكن لاعبى الأهلي قادرون على تحقيق الفوز.

وقال عبد الرحمن في تصريحات تليفزيونية: "اللاعب عليه التركيز والجمهور عليه التشجيع، هي مباراة سيكون فيها ضغط عصبي، لكن داخل الملعب الأهلي نادٍ كبير ولديه لاعبين مميزين، ولديه فرص للفوز بالمباراة".

وأضاف: "يجب العمل مع لاعبي الأهلي نفسيا من أجل التركيز وعدم التوتر خلال اللقاء، وأن يكون هناك تحركات إيجابية والضغط على المنافس، كما يجب دراسة الهلال جيدًا خصوصا أنه سيلجأ للدفاع ويعتمد على المرتدات".

وواصل: "يجب التركيز في الـ90 دقيقة، وعدم الاندفاع إلى الهجوم، ويجب على الجماهير دعم اللاعبين حتى النهاية، والهدف يأتي في أي وقت وقد يتأخر التسجيل نوعًا ما لذلك يجب على الجمهور الدعم فقط طوال اللقاء".

وأكمل: "يجب أن يتم التركيز على الكرات الثابتة، والتي أرى أن فريق الهلال لديه ضعف واضح ويقفون بشكل خاطئ، كما أن لديهم اندفاع قوي داخل منطقة الجزاء، وهو ما قد يمنح الأهلي فرصة للحصول على ركلة جزاء".

وأتم: "كرة القدم لا تفرق بين الشعوب مطلقا، والعلاقة بين مصر والسودان جيدة، ودائما الرد يكون في الملعب فقط، وهذا الموقف تكرر معنا في مواجهة سابقة للهلال في نهائي افريقيا بعد تعادلنا في السودان وفزنا في القاهرة بهدفين".