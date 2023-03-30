شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى والمصرى "ملوك" التعادلات فى الدورى قبل انطلاق الجولة 22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فريقا الإسماعيلى والمصري البورسعيدي أعلى عدد من التعادلات في الدوري المصري بعد مرور 21 جولة، وتعادل كلا منهما 10 مرات حتى الآن.

الإسماعيلى لعب 20 مباراة تعادل في نصفهم وحقق فوزين فقط مقابل 8 هزائم، بينما المصري خاض 21 مباراة تعادل في 10 وفز في 6 مرات وخسر 5 مواجهات.

وتنطلق غدا الخميس مباريات الجولة الـ 22 من الدورى المصرى الممتاز، بثلاث لقاءات وهم سيراميكا مع المقاولون العرب، وإنبي مع البنك الأهلي، وسموحة مع الإسماعيلي.

وتستكمل مباريات الجولة الجمعة بمواجهتي فاركو مع أسوان، وغزل المحلة مع الاتحاد السكندري، وتقام المباريات في التاسعة والربع مساء تحت الأضواء الكاشفة.

وتأجلت أربعة مباريات بالجولة الـ 22 لمسابقة الدوري المصري الممتاز وهي المصري مع الزمالك، وطلائع الجيش مع الأهلي، وبيراميدز مع حرس الحدود، وفيوتشر مع الداخلية بسبب مشاركة الأندية في البطولات الإفريقية.