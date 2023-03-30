أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 29 / 3 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 29 / 3 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الفحص الطبى ينتظر محمد الشناوى فى الأهلى بسبب كدمة الفخذ.

الفحص الطبى ينتظر محمد الشناوى فى الأهلى بسبب كدمة الفخذ

يخضع محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى للفحص الطبى فور انتظامه فى تدريبات المارد الأحمر، بعد إصابته بكدمة فى الفخذ خلال مباراة المنتخب الوطنى أمام مالاوى والتى فاز فيها الفراعنة بأربعة أهداف دون رد.

كولر فى حيرة بسبب دفاع الأهلى أمام الهلال السودانى

يعيش مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في حيرة بشأن اللاعب الذي سيتم الدفع به للعب في قلب الدفاع بجوار محمد عبد المنعم في مباراة الهلال السوداني يوم السبت المقبل، في إطار سعيه لاختيار التشكيل الأمثل الذي سيخوض لقاء السبت المقبل الحاسم، لوجود أكثر من حل مطروح على طاولة الجهاز الفني للمشاركة أساسيا في هذا اللقاء المصيري.

روى فيتوريا يحتفل بأجواء رمضان مع جهازه المعاون بوجبة إفطار جماعية

حرص البرتغالي روي فيتوريا على تناول وجبة إفطار مع جهازه المعاون احتفالا مع المصريين بأجواء شهر رمضان المبارك، وذلك عقب الفوز الكبير على مالاوي ذهابا وإيابا في تصفيات أمم أفريقيا.

الاتحاد السكندرى يجدد عقد هشام صلاح لمدة 5 مواسم.. رسميا

نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، فى تمديد تعاقد الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم هشام صلاح، أحد أفضل اللاعبين فى هذا المركز بالدوري المصري، وتوجت مجهودات اللاعب وأدائه المتميز فى الفترة الماضية بانضمامه لصفوف المنتخب القومى المصرى في تجمعه الأخير. بيرسى تاو يتفوق على الشحات فى قيادة الجناح الأيمن للأهلى أمام الهلال ارتفعت أسهم الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي في قيادة مركز الجناح الأيمن في مباراة فريقه ضد الهلال السوداني يوم السبت المقبل في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

بيراميدز يستعيد جهود رمضان صبحى فى مواجهة فيوتشر الحاسمة بالكونفدرالية

يستعيد فريق بيراميدز جهود لاعبه رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق، خلال مواجهة فيوتشر المقرر لها في العاشرة من مساء الأحد ٢ أبريل المقبل على استاد الدفاع الجوي، وذلك بعد غياب لعدة مباريات بسبب الإصابة.