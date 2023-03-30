شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يكشف موقف الشناوي ومعلول وهاني وعبد المنعم ومتولى من مباراة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن رباعي الفريق محمد الشناوي وعلي معلول ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم خاض جلسات استشفائية في الجيم.

وأوضح أبو عبلة أن الرباعي شارك في جزء من التدريبات الجماعية، ثم استكملوا المران بفقرات تدريبية في الجيم، ضمن البرنامج التدريبي المحدد لهم من الجهاز الفني بعد عودتهم إلى القاهرة. وأشار طبيب الفريق إلى أن الرباعي سوف ينتظم في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي غدًا الخميس.

كما أدى محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية منفردة، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم، وذلك ضمن البرنامج التدريبي المحدد للاعب.

وأدى متولى تدريبات بدنية في الجيم وتدريبات الجري حول الملعب، تحت إشراف محمود حمدي إخصائي التأهيل بالفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الهلال السوداني والمحدد لها التاسعة مساء السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا