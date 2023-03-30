شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يستعيد قوته الضاربة قبل موقعة المحلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد الاتحاد السكندرى قوته الضاربة، قبل مواجهة غزل المحلة، في المباراة المقرر لها بعد غدٍ الجمعة على استاد المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وذلك بعد غياب أكثر من لاعب طوال الفترة الماضية لأسباب مختلفة.

وانضم عبد الغنى محمد لتدريبات الاتحاد السكندرى بعد عودته من معسكر المنتخب الأوليمبى كما دعم محمد الصالح صفوف زعيم الثغر بعد عودته من معسكر منتخب فلسطين،فضلا عن انتظام الثنائى إسلام عبد النعيم وعمار حمدى بعد تعافيهما من الإصابة.

كما انتظم هشام صلاح ظهير أيمن الفريق في مران سيد البلد بعد عودته من معسكر المنتخب الوطنى، وبعد تمديد تعاقده لمدة خمس مواسم قادمة عقب الجلسة التى عُقدت معه بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى، وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل تعديل وتمديد التعاقد.

في سياق مختلف تأهل فريق الاتحاد السكندري إلى دور الثمانية لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية، بعد الفوز على فاركو بركلات الترجيح بنتيجة 7 / 6، بعدما انتهى الوقت الأصلي من عمر المباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ 16 بكأس رابطة الأندية المصرية ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل إلى دور الثمانية للبطولة.