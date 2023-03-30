شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية: الدورى ينتهى 15 يوليو وهدفنا حضور الجمهور بسعة كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن بطولة الدورى المصرى الممتاز سوف تنتهى يوم 15 يوليو المقبل، وجاء سبب تأخير إنهاء البطولة خوض فريق الأهلى مباريات بطولة كأس العالم للأندية، والتي أقيمت في المغرب.

وأوضح أحمد دياب خلال تصريحات إذاعية قائلا: "إن هدف رابطة الأندية المصرية المحترفة حضور الجمهور المباريات في بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل بالسعة الكاملة، وتحقيق العدالة بين الأندية".

وتابع أحمد دياب: "النادى الأهلى لم يطلب خوض مباراة المصرى البورسعيدى في دور الـ16 من عمر بطولة كأس رابطة الأندية يوم 25 بدلا 27 رسميا، ولا يوجد توقيع غرامات مالية على النادى، وسوف يشاراك في البطولة الموسم المقبل بشكل طبيعى".

وأضاف رئيس رابطة الأندية: "لا يوجد مجاملة للنادى الأهلى على حساب نادى الزمالك والعكس صحيح، وجميع الأندية متساوية في الحقوق، ونقوم بإرسال جميع الشكاوى المقدمة من الأندية إلى لجنة الانضباط وتطبيق قراراتها".

واختتم أحمد دياب: "أتمنى حضور الجمهور بشكل كبير في مباريات منتخب مصر القادمة، ودعم الفراعنة الفترة المقبلة، حيث تمكن روى فيتوريا من الظهور بشكل قوى في تدريب منتخب مصر، وقام بتوظيف محمد صلاح قائد فريق ليفربول الإنجليزى والفراعنة بشكل جيد".