شكرا لقرائتكم خبر عن حميد ماو يصل القاهرة وينتظم فى تدريبات غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل التنزانى حميد ماو لاعب وسط فريق غزل المحلة إلى القاهرة مساء اليوم قادما من بلاده عقب الانتهاء من مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2024، حيث واجه منتخب بلاده نظيره منتخب كوت ديفوار.

ومن المنتظر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الفريق غدا، حيث يستعد الفريق لمواجهة الاتحاد السكندرى في الجولة الـ22 من عمر بطولة الدورى الممتاز والمقرر لها يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة والربع مساء.