شكرا لقرائتكم خبر عن حميد ماو يصل القاهرة وينتظم فى تدريبات غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصل التنزانى حميد ماو لاعب وسط فريق غزل المحلة إلى القاهرة مساء اليوم قادما من بلاده عقب الانتهاء من مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2024، حيث واجه منتخب بلاده نظيره منتخب كوت ديفوار.
ومن المنتظر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الفريق غدا، حيث يستعد الفريق لمواجهة الاتحاد السكندرى في الجولة الـ22 من عمر بطولة الدورى الممتاز والمقرر لها يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة والربع مساء.
وتلقى النادي خطاباً من الاتحاد التنزاني يطلب فيه استدعاء حميد ماو لاعب الفريق للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده، خلال الفترة من 20 إلى 28 مارس الجاري، للمشاركة مع منتخب تنزانيا في مباراتي أوغندا فى تصفيات أمم أفريقيا بكوت ديفوار، قبل أن يوافق على طلب نادي غزل المحلة ببقاء اللاعب في ظل الحاجة لجهوده في الفترة القادمة، ويخوض منتخب تنزانيا مباراتين يومى 24 فى القاهرة ، و28 فى دار السلام العاصمة التنزانية.
وتأهل فريق الإسماعيلي إلى دور الثمانية بكأس الرابطة المصرية بعد الفوز على غزل المحلة بركلات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بين الفريقين بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد المحلة في دور الـ16 لكأس الرابطة المصرية.